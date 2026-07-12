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«Реал» сменит тренера вратарей — Marca

«Реал» сменит тренера вратарей — Marca
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Мадридский «Реал» со следующего сезона заменит тренера вратарей, сообщает Marca. Луис Льопис покинет эту должность, его место займёт Нуну Сантуш, работавший с Жозе Моуринью в других клубах. При этом Льопис продолжит работу в структуре «Реала» в ином качестве, которое будет определено в ближайшее время.

Нуну Сантуш ранее входил в тренерский штаб Моуринью в нескольких командах и отвечал за подготовку голкиперов. С приходом португальского специалиста на пост главного тренера «Реала» он воссоединится с ним в Мадриде.

Луис Льопис впервые работал в основной команде «Реала» с 2015 по 2018 год, после чего перешёл в «Реал Сосьедад», где занимал пост тренера вратарей до 2021 года. В 2021-м он вернулся в мадридский клуб и с тех пор отвечал за подготовку голкиперов. На этом отрезке команда несколько раз выигрывала Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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