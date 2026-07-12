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Видео: речь Сольбаккена в раздевалке сборной Норвегии после вылета с ЧМ-2026

Видео: речь Сольбаккена в раздевалке сборной Норвегии после вылета с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен произнёс трогательную речь в раздевалке команды после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией (1:2). Скандинавская команда выбыла из турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

На чемпионате мира — 2026 сборная Норвегии обыграла Ирак (4:1), Сенегал (3:2), Кот-д'Ивуар (2:1) и Бразилию (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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