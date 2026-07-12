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Эшли Янг: в матче с Норвегией сборная Англии показала характер и силу духа команды

Эшли Янг: в матче с Норвегией сборная Англии показала характер и силу духа команды
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Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг поделился впечатлениями от игры «трёх львов» в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Норвегии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«С самого начала турнира я говорил, что, на мой взгляд, Англия всё это время играла не очень хорошо. Да, наша сборная не была великолепна, но вышла в полуфинал. Полагаю, что именно из этого нужно извлекать позитивные моменты, особенно после игры с Мексикой на днях, учитывая высоту над уровнем моря и то, что мы долгое время играли вдесятером. Сам факт того, что мы смогли выстоять в той встрече, очень важен, было непросто.

Проигрывая со счётом 0:1 [в матче с Норвегией], мы показали характер и силу духа команды, которые позволили отыграться и выиграть ту встречу. Знаете, я так и считал, что в этом матче могла победить только одна команда, если дело бы дошло до дополнительного времени. Ребята показали, что у них есть сила воли, чтобы выиграть, и в итоге они выглядели более подготовленными, чем сборная Норвегии», — приводит слова Янга BBC.

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