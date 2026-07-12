Эшли Янг: в матче с Норвегией сборная Англии показала характер и силу духа команды

Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг поделился впечатлениями от игры «трёх львов» в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Норвегии (2:1).

«С самого начала турнира я говорил, что, на мой взгляд, Англия всё это время играла не очень хорошо. Да, наша сборная не была великолепна, но вышла в полуфинал. Полагаю, что именно из этого нужно извлекать позитивные моменты, особенно после игры с Мексикой на днях, учитывая высоту над уровнем моря и то, что мы долгое время играли вдесятером. Сам факт того, что мы смогли выстоять в той встрече, очень важен, было непросто.

Проигрывая со счётом 0:1 [в матче с Норвегией], мы показали характер и силу духа команды, которые позволили отыграться и выиграть ту встречу. Знаете, я так и считал, что в этом матче могла победить только одна команда, если дело бы дошло до дополнительного времени. Ребята показали, что у них есть сила воли, чтобы выиграть, и в итоге они выглядели более подготовленными, чем сборная Норвегии», — приводит слова Янга BBC.