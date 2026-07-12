Александр Мостовой предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой предположил, что сборные Аргентины и Франции сыграют в финальном матче чемпионата мира 2026 года.

«В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Я видел много финалов, но этот отпечатался в памяти. Мы же привыкли, что финалы заканчиваются 1:0, а тут 3:3 — могло вообще быть 5:5! Надеюсь, что Аргентина пройдёт. У Англии тоже сильная команда. Есть Кейн и Беллингем, которые могут решить. Испанцев тоже не надо скидывать со счетов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).