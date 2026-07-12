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Генич оценил игру вратаря Нюланда в моменте с голом на 93-й минуте матча Англия — Норвегия

Генич оценил игру вратаря Нюланда в моменте с голом на 93-й минуте матча Англия — Норвегия
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Российский комментатор Константин Генич высказался о голкипере сборной Норвегии Эрьяне Нюланде после матча 1/4 финала ЧМ-2026, в котором скандинавская команда уступила Англии (1:2). Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил победный гол на 93-й минуте. Нюланд отбил мяч перед собой после дальнего удара полузащитника Моргана Роджерса, чем воспользовался Беллингем и переправил мяч в ворота.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Он ложился, пытался руками этот мяч загрести. Мяч в него попал и вылетел. Я не вратарь, но если бы с этого отскока от газона он просто отвёл в сторону… Здесь он дал шанс себе ошибиться и дал шанс забить Беллингему. Ладно, Ламменс на 10 минут вышел (голкипер Сенне Ламменс пропустил мяч на 88-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2026 Испания – Бельгия (2:1) после выхода на замену. – Прим. «Чемпионата»), дебют на чемпионате мира, 24 года. А этому 35, он только что Бразилию снял с пробега. Это очень средний вратарь. Он запасной в «Севилье», сейчас вообще остался без команды — и рано или поздно могла быть ошибка», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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