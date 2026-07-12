«Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в Первой лиге, команды забили шесть голов

Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Нижний Новгород» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Ефим Рубцов. Победу в матче со счётом 4:2 праздновали хозяева поля.

Первый гол забил полузащитник нижегородцев Артём Соколов на 31-й минуте. На 33-й минуте нападающий Глеб Пополитов увеличил преимущество «Нижнего Новгорода». На 41-й минуте защитник гостей Эммерсон отыграл один мяч. Через три минуты фулбек сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+3-й минуте форвард Вячеслав Грулёв реализовал пенальти и вывел вперёд хозяев поля. Во втором тайме на 82-й минуте нападающий Станислав Лапинский забил четвёртый гол «Нижнего Новгорода».

После первого матча «Нижний Новгород» набрал три очка и занимает второе место в таблице Первой лиги. «Ротор» без очков располагается на 17-й строчке.