Форлан — главный кандидат на пост тренера сборной Уругвая U20

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан может возглавить молодёжную национальную команду страны. Переговоры с 47‑летним специалистом ведёт лично президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо, сообщает Sport 890 в социальной сети Х.

По информации источника, в случае назначения Форлан также будет руководить сборной U20 в официальных матчах ФИФА в текущем году. Предполагаемый тренерский штаб уже определён: ассистентом главного тренера станет Диего Перес, а в роли тренеров по физической подготовке будут работать Диего Эставильо и Сантьяго Ферро.

Диего Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год, провёл 112 матчей и забил 36 голов. Он становился лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. После завершения карьеры игрока Форлан работал главным тренером в нескольких клубах, включая «Пеньяроль». Молодёжная сборная Уругвая готовится к отборочному турниру чемпионата Южной Америки.