Премьер-министр Испании осудил слова своего предшественника о сборной Франции

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил слова своего предшественника Мариано Рахоя о сборной Франции. Ранее бывший премьер-министр выступил с речью, в которой сказал, что в сборной Франции нет ни одного французского игрока.

«Некоторые люди до сих пор определяют принадлежность к стране по фамилии, месту рождения или цвету кожи. Другие же определяют её по привязанности к стране и желанию внести свой вклад. Играя в футбол. Заботясь о пожилых людях. Или открывая собственный бизнес.

Испания принадлежит тем, кто любит её и поддерживает существование. А не к тем, кто оскверняет её ксенофобскими заявлениями.

Франция, мы встретимся в полуфинале. Пусть победит сильнейшая команда, а расизм проиграет», — написал Санчес на своей странице в социальной сети Х.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года 14 июля.