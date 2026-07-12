«Урал» представил игровую форму на сезон-2026/2027

Екатеринбургский «Урал» в официальном телеграм-канале показал домашний и гостевой комплекты игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Урал»

Домашняя форма выполнена в традиционной для клуба чёрно-оранжевой расцветке. Футболка оранжевого цвета дополнена тонкими переливчатыми полосами. Окантовка воротника и рукавов выполнены в чёрном цвете. Футболка дополняется чёрными шортами и оранжевыми гетрами.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете, на белой футболке видны полосы разной толщины, придающие дополнительную текстуру экипировке. Окантовка воротника и рукавов имеет бело-оранжевый полосатый орнамент. Футболка дополнена белыми шортами и гетрами соответствующей цветовой гаммы.

По итогам прошлого сезона уральцы заняли третье место в турнирной таблице Лиги Pari и не смогли выйти в РПЛ через стыковые матчи.