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«Урал» представил игровую форму на сезон-2026/2027

«Урал» представил игровую форму на сезон-2026/2027
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Екатеринбургский «Урал» в официальном телеграм-канале показал домашний и гостевой комплекты игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Урал»

Домашняя форма выполнена в традиционной для клуба чёрно-оранжевой расцветке. Футболка оранжевого цвета дополнена тонкими переливчатыми полосами. Окантовка воротника и рукавов выполнены в чёрном цвете. Футболка дополняется чёрными шортами и оранжевыми гетрами.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете, на белой футболке видны полосы разной толщины, придающие дополнительную текстуру экипировке. Окантовка воротника и рукавов имеет бело-оранжевый полосатый орнамент. Футболка дополнена белыми шортами и гетрами соответствующей цветовой гаммы.

По итогам прошлого сезона уральцы заняли третье место в турнирной таблице Лиги Pari и не смогли выйти в РПЛ через стыковые матчи.

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