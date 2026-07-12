Гершкович: расширить ЧМ до 64 команд — бредовая идея, тогда надо завязывать с проведением

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о возможном увеличении количества участников чемпионата мира до 64 сборных. На ЧМ-2026 впервые сыграли 48 национальных команд.

«Идея расширить чемпионат мира до 64 команд бредовая. Забыли про футбол. Когда было 16 команд, каждый матч с непредсказуемым результатом, очень интересно. Может быть, ужесточить выход на чемпионат мира, перенести побольше игр на отборочный этап? Поменьше команд — больше интриги. Да и футболистов нужно пожалеть, столько игр за спиной в сезоне. Если сделают 64 команды, по-моему, надо завязывать с первенством мира в таком формате», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.