Московское «Торпедо» показало игровую форму на сезон-2026/2027

Московское «Торпедо» на официальном сайте опубликовало изображения домашнего, гостевого и вратарского комплектов игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Торпедо»

«Вдохновлено «Восточкой». Сделано с любовью. Мы разные и совсем не похожи друг на друга. Что всех нас объединяет? Место, где в новом доме «Торпедо» переплетаются легендарное прошлое и славное будущее», — сказано в пресс-релизе московского клуба.

Домашняя футболка выполнена в классическом для клуба белом цвете с чёрными деталями на плечах. Её орнамент представляет собой схематичное изображение района Москвы, где базируется команда. Гостевая футболка имеет чёрную расцветку и дополнена классическим белым воротником. На выездной форме присутствует узор в виде уменьшенных эмблем автозаводцев. Вратарская футболка сделана в ярко-зелёном цвете, на ней изображён орнамент из диагональных полос.

По итогам прошлого сезона Лиги Pari торпедовцы заняли девятое место в турнирной таблице.