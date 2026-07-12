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Московское «Торпедо» показало игровую форму на сезон-2026/2027

Московское «Торпедо» показало игровую форму на сезон-2026/2027
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Московское «Торпедо» на официальном сайте опубликовало изображения домашнего, гостевого и вратарского комплектов игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Торпедо»

«Вдохновлено «Восточкой». Сделано с любовью. Мы разные и совсем не похожи друг на друга. Что всех нас объединяет? Место, где в новом доме «Торпедо» переплетаются легендарное прошлое и славное будущее», — сказано в пресс-релизе московского клуба.

Домашняя футболка выполнена в классическом для клуба белом цвете с чёрными деталями на плечах. Её орнамент представляет собой схематичное изображение района Москвы, где базируется команда. Гостевая футболка имеет чёрную расцветку и дополнена классическим белым воротником. На выездной форме присутствует узор в виде уменьшенных эмблем автозаводцев. Вратарская футболка сделана в ярко-зелёном цвете, на ней изображён орнамент из диагональных полос.

По итогам прошлого сезона Лиги Pari торпедовцы заняли девятое место в турнирной таблице.

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