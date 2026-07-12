«Его бы ****** как критиковали». Генич — о моменте Сёрлота на 44-й минуте игры с Англией

Российский комментатор Константин Генич высказался о нереализованном моменте нападающим сборной Норвегии Александром Сёрлотом на 44-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2026 с Англией (1:2). Сёрлот вместе с форвардом Эрлингом Холандом вышли вдвоём на одного защитника. Сёрлот не отдал передачу и пробил сам, мяч рикошетом от соперника прилетел в руки голкиперу англичан Джордану Пикфорду.

«По «Атлетико» знаю, что он нежадный парень, точно 100%. И мне кажется, он просто опасался либо офсайда, либо что эту передачу перехватят. Там очень грамотно защитник действовал. Он не выходил на Сёрлота, чтобы не провоцировать эту передачу, держал полупозицию. Если бы он сделал передачу, и эту передачу перехватили, его бы ****** как критиковали. Он выдерживал эту паузу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).