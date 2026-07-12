«Сочи» поделил очки с «Шинником», отыгравшись с 0:2 по ходу матча Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Илья Порохов на 14-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте защитник Вадим Карпов забил второй гол «Шинника». На 56-й минуте полузащитник «Сочи» Александр Осипов отыграл один мяч для своей команды. На 60-й минуте форвард гостей Роман Ежов сравнял счёт.

После первого матча «Сочи» набрал одно очко и занимает пятое место в таблице Первой лиги. «Шинник» с одним очком располагается на шестой строчке.