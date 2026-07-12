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Шинник — Сочи, результат матча 12 июля 2026, счет 2:2, 1-й тур Первой лиги 2026/2027

«Сочи» поделил очки с «Шинником», отыгравшись с 0:2 по ходу матча Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Порохов – 14'     2:0 Карпов – 47'     2:1 Осипов – 56'     2:2 Ежов – 60'    

Счёт открыл нападающий хозяев поля Илья Порохов на 14-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте защитник Вадим Карпов забил второй гол «Шинника». На 56-й минуте полузащитник «Сочи» Александр Осипов отыграл один мяч для своей команды. На 60-й минуте форвард гостей Роман Ежов сравнял счёт.

После первого матча «Сочи» набрал одно очко и занимает пятое место в таблице Первой лиги. «Шинник» с одним очком располагается на шестой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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