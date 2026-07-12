Защитник «Краснодара» Вахания прокомментировал переход Сперцяна в Саудовскую Аравию

Защитник «Краснодара» Илья Вахания прокомментировал переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуба с юга России в саудовский «Аль-Ахли». Также футболист высказался о новичке «Краснодара» Магомеде Оздоеве.

— Из команды ушёл Эдуард Сперцян, это болезненный уход?

— Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги — это в любом случае потеря, но надеюсь, что есть внутренние ресурсы — и вот подписание было недавно. Надеюсь, что заменим его безболезненно.

— От Магомеда Оздоева какие у тебя впечатления?

— Сильный футболист, которого мы все знаем, который уже давно доказал, что он в полном порядке, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.