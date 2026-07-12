Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» определил главную цель для усиления вратарской позиции — Конур

«Челси» определил главную цель для усиления вратарской позиции — Конур
Комментарии

Лондонский «Челси» намерен приобрести вратаря «Порту» Диогу Кошту, сообщает журналист Экрем Конур. Для осуществления перехода лондонский клуб готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26‑летнего португальца, которая составляет € 60 млн.

Кошта является воспитанником «Порту» и выступает за основной состав с 2019 года. В сезоне‑2025/2026 он провёл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 25 мячей и 24 встречи отыграл без пропущенных голов.

По данным источника, «Челси» опередил «Пари Сен‑Жермен», который также проявлял интерес к голкиперу. Лондонцы уже приступили к подготовке официальных шагов для оформления сделки.

Материалы по теме
Хаби Алонсо: уровень «Челси» высочайший, я начну налаживать контакты с игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android