«Челси» определил главную цель для усиления вратарской позиции — Конур

Лондонский «Челси» намерен приобрести вратаря «Порту» Диогу Кошту, сообщает журналист Экрем Конур. Для осуществления перехода лондонский клуб готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26‑летнего португальца, которая составляет € 60 млн.

Кошта является воспитанником «Порту» и выступает за основной состав с 2019 года. В сезоне‑2025/2026 он провёл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 25 мячей и 24 встречи отыграл без пропущенных голов.

По данным источника, «Челси» опередил «Пари Сен‑Жермен», который также проявлял интерес к голкиперу. Лондонцы уже приступили к подготовке официальных шагов для оформления сделки.