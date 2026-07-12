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«Зенитовцы». Кокорин опубликовал совместное фото с Тюкавиным

«Зенитовцы». Кокорин опубликовал совместное фото с Тюкавиным
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Бывший футболист московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин в соцсетях опубликовал совместную фотографию с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Зенитовцы.

P.S. Это шутка, если кто не понял», — сказано в публикации Кокорина.

Фото: Аккаунт Александра Кокорина в социальной сети

Ранее сообщалось о предполагаемом интересе сине-бело-голубых к Тюкавину. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.

Кокорин в составе «Зенита» становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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