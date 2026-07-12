Гершкович: назову Норвегию главным открытием ЧМ, пройти Бразилию — большой героизм!

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года, отметив победу скандинавской команды над Бразилией (2:1) в 1/8 финала турнира.

«Норвегия мне очень понравилась на чемпионате мира, сбалансированная команда, много игроков высокого уровня. Но есть и часть команды, которая не обладает нужным мастерством. Пример, когда Сёрлот не отдал Холанду, а было бы 2:0 (в матче с Англией (1:2). — Прим. «Чемпионата»). Это не позволило Норвегии пройти дальше. Холанд и Эдегор — очень высокого уровня! С удовольствием назову их главным открытием чемпионата мира. А пройти Бразилию — большой героизм», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале соревнования в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).