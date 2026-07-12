Конате — о словах Ямаля: он может говорить что хочет, после матча всё увидим

Защитник сборной Франции Ибраима Конате ответил на заявление вингера испанцев Ламина Ямаля, который ранее сказал, что Франции стоит бояться именно Испании. 27‑летний француз дал понять, что все вопросы будут решены на поле. Команды встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года 14 июля.

«Он может говорить что хочет, мы постараемся подготовиться как можно лучше. А в конце матча увидим, для кого исход будет благоприятным», — цитирует Конате Footmercato.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).