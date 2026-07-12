Чилаверт в резкой форме обратился к Мбаппе после инцидента с парагвайским сенатором

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в резкой форме обратился к форварду сборной Франции Килиану Мбаппе после инцидента с парагвайским сенатором Селестой Амарильей, высказавшей расистские оскорбления в адрес форварда. Чилаверт также упомянул слова экс-футболиста сборной Франции Кристофа Дюгарри, охарактеризовавшего игру парагвайской команды на ЧМ-2026 как вызывающую отвращения и доисторическую.

«Килиан, ты говоришь о расизме, но слова Дюгарри тебя не беспокоят? Ты назвал парагвайского игрока сукиным сыном и считаешь это нормальным. Напоминаю тебе, что именно парагвайские женщины восстановили мою страну после несправедливой и жестокой войны. Удачи!» — написал Чилаверт на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Амарилья в оскорбительной манере высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.