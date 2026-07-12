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Тренер Египта рассказал, что в установках на матч с Аргентиной избегал фамилию Месси

Тренер Египта рассказал, что в установках на матч с Аргентиной избегал фамилию Месси
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, что при подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (2:3) намеренно избегал произносить фамилию Лионеля Месси. По его словам, это делалось, чтобы убрать у игроков излишнее уважение и страх перед аргентинцем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Слово «Месси» может немного пугать некоторых футболистов. Когда привожу тактический пример в ходе бесед, и Месси делает какое-то движение, я сам избегаю называть его имя. Предпочитаю говорить «игрок номер 10» или «игрок под таким-то номером», чтобы убрать у них из головы чрезмерное уважение или страх. Не хочу знать название команды соперника или имена их игроков», — цитирует Хассана Mundo Deportivo.

Египет вёл в счёте 2:0, но в конца матча трижды пропустил, уступил Аргентине (2:3) и покинул турнир. Сборная Аргентины обыграла Швейцарию (3:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 и встретится с командой Англии в полуфинале турнира.

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