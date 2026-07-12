Фото: Михаил Кержаков на фанатской трибуне «Зенита» во время матча с «Црвеной Звездой»
Поделиться
В эти минуты идёт товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» (на момент выхода публикации счёт 1:0 в пользу российской команды). Бывший вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков поддерживает свой клуб с фанатской трибуны. Встреча проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Сейчас Кержаков работает в должности тренера вратарей «Зенита».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20' 2:0 Вега – 61' 3:0 Аугусто – 72' 3:1 Абу Фани – 81'
Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»
39-летний Кержаков завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026. В составе «Зенита» он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль».
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2026
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:34
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:18
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:45
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
19:20
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:04
-
17:57
-
17:56