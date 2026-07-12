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Фото: Михаил Кержаков на фанатской трибуне «Зенита» во время матча с «Црвеной Звездой»

Фото: Михаил Кержаков на фанатской трибуне «Зенита» во время матча с «Црвеной Звездой»
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В эти минуты идёт товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» (на момент выхода публикации счёт 1:0 в пользу российской команды). Бывший вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков поддерживает свой клуб с фанатской трибуны. Встреча проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Сейчас Кержаков работает в должности тренера вратарей «Зенита».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 61'     3:0 Аугусто – 72'     3:1 Абу Фани – 81'    

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

39-летний Кержаков завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026. В составе «Зенита» он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль».

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.

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