Фото: Михаил Кержаков на фанатской трибуне «Зенита» во время матча с «Црвеной Звездой»

В эти минуты идёт товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» (на момент выхода публикации счёт 1:0 в пользу российской команды). Бывший вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков поддерживает свой клуб с фанатской трибуны. Встреча проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Сейчас Кержаков работает в должности тренера вратарей «Зенита».

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

39-летний Кержаков завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026. В составе «Зенита» он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл «на ноль».

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.