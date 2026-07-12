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Вадим Раков прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком» в товарищеском матче

Вадим Раков прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком» в товарищеском матче
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Нападающий и воспитанник «Локомотива» Вадим Раков высказался после товарищеского матча со «Спартаком» (2:0). Встреча прошла на «РЖД Арене».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

— Эмоции, конечно, невероятные, только положительные — выступать на родном стадионе перед своими болельщиками. Родные были тоже на трибунах, мама пришла поддержать меня. А ещё, слава богу, всё закончилось победой.

Это московское дерби. Очень хорошо, что мы показали качественную игру, не пропустили и победили.

— Был ли сегодня какой-то момент, где мог сыграть чуть лучше?
— Думаю, во втором тайме… Постоянно прокручивал этот момент, на тренировках или в обычной жизни он у меня почему-то в голове постоянно заседает, что можно показать, что целюсь в дальний, а пробить в ближний. Но всё случилось в моменте, попал в дальний. Есть к чему стремиться. Натренируем — и дальше всё будет получаться.

— Как тебе поддержка трибун?
— Отличная поддержка! Сегодня пришло довольно-таки много людей. Огромное спасибо. Ждём всех в новом сезоне! — приводит слова Ракова официальный сайт «Локомотива».

Минувший сезон Раков провёл на правах аренды в «Крыльях Советов». На его счету пять голов и две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026.

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