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Форвард «Локомотива» Раков рассказал, будет ли он исполнять стандарты вместо Батракова

Форвард «Локомотива» Раков рассказал, будет ли он исполнять стандарты вместо Батракова
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков после товарищеского матча со «Спартаком» (2:0) ответил на вопрос, будет ли он исполнять стандарты вместо полузащитника команды Алексея Батракова.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

— Ты исполнил стандарт. Обычно штрафные бьёт Батраков. Как будете делить их между собой?
— По ситуации. Кто будет чувствовать, что он лучше готов. Или смотреть по игре, кто ближе к стандарту, тот и будет исполнять. У Лёши хорошие подачи. Если он готов — всегда пожалуйста, — приводит слова Ракова официальный сайт «Локомотива».

Минувший сезон Раков провёл на правах аренды в «Крыльях Советов». На его счету пять голов и две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Батраков в сезоне-2025/2026 забил 17 голов и оформил 12 ассистов за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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