Форвард «Локомотива» Раков рассказал, будет ли он исполнять стандарты вместо Батракова

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков после товарищеского матча со «Спартаком» (2:0) ответил на вопрос, будет ли он исполнять стандарты вместо полузащитника команды Алексея Батракова.

— Ты исполнил стандарт. Обычно штрафные бьёт Батраков. Как будете делить их между собой?

— По ситуации. Кто будет чувствовать, что он лучше готов. Или смотреть по игре, кто ближе к стандарту, тот и будет исполнять. У Лёши хорошие подачи. Если он готов — всегда пожалуйста, — приводит слова Ракова официальный сайт «Локомотива».

Минувший сезон Раков провёл на правах аренды в «Крыльях Советов». На его счету пять голов и две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Батраков в сезоне-2025/2026 забил 17 голов и оформил 12 ассистов за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.