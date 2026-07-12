«Челябинск» опубликовал изображения игровой формы на сезон-2026/2027

Футбольный клуб «Челябинск» в официальном телеграм-канале опубликовал изображения домашнего и выездного комплектов игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Челябинск»

«А вот и обновление подоспело! Фирменные голубой и белый цвета, а также знакомый паттерн — вот составляющие нашего нового домашнего комплекта, надевая который, сразу чувствуешь вайб Челябинска и энергию культовых мест нашего региона.

При разработке второго комплекта формы было решено пойти нестандартным путём — соединили наш фирменный голубой цвет с чёрным.

Балансируя на границе между традициями и современностью, мы создали стильную и запоминающуюся форму, в которой наши игроки точно будут чувствовать себя уверенно», — сказано в сообщении челябинского клуба.

По итогам прошлого сезона Лиги Pari «Челябинск» занял 10-е место в турнирной таблице.