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«Челябинск» опубликовал изображения игровой формы на сезон-2026/2027

«Челябинск» опубликовал изображения игровой формы на сезон-2026/2027
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Футбольный клуб «Челябинск» в официальном телеграм-канале опубликовал изображения домашнего и выездного комплектов игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Челябинск»

«А вот и обновление подоспело! Фирменные голубой и белый цвета, а также знакомый паттерн — вот составляющие нашего нового домашнего комплекта, надевая который, сразу чувствуешь вайб Челябинска и энергию культовых мест нашего региона.

При разработке второго комплекта формы было решено пойти нестандартным путём — соединили наш фирменный голубой цвет с чёрным.

Балансируя на границе между традициями и современностью, мы создали стильную и запоминающуюся форму, в которой наши игроки точно будут чувствовать себя уверенно», — сказано в сообщении челябинского клуба.

По итогам прошлого сезона Лиги Pari «Челябинск» занял 10-е место в турнирной таблице.

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