Генич назвал ключевого игрока для сборной Испании в матче 1/2 финала ЧМ с Францией

Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник сборной Испании Родри должен стать ключевым игроком для своей национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 с Францией. Встреча состоится 14 июля.

«Проблема, что у Франции ни один Мбаппе бежит. Там бежит Олисе, бежит Дуэ, Баркола, там бежит Дембеле. Это самое страшное. И мне кажется, что ключевая роль в этой игре у Испании будет от Родри. Если Испания будет терять мяч в середине — это будет вообще трындец, потому что любой заброс, на перегонки они будут уступать. А Родри может ошибаться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).