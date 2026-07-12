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Генич назвал ключевого игрока для сборной Испании в матче 1/2 финала ЧМ с Францией

Генич назвал ключевого игрока для сборной Испании в матче 1/2 финала ЧМ с Францией
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Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник сборной Испании Родри должен стать ключевым игроком для своей национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 с Францией. Встреча состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проблема, что у Франции ни один Мбаппе бежит. Там бежит Олисе, бежит Дуэ, Баркола, там бежит Дембеле. Это самое страшное. И мне кажется, что ключевая роль в этой игре у Испании будет от Родри. Если Испания будет терять мяч в середине — это будет вообще трындец, потому что любой заброс, на перегонки они будут уступать. А Родри может ошибаться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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