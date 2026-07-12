Гершкович: Месси — гигант! Хочу финал чемпионата мира Аргентина — Испания

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о полуфиналистах чемпионата мира по футболу 2026 года, а также рассказал, какие команды хочет увидеть в финале турнира.

«Из оставшихся четырёх команд наибольшее впечатление производят французы. Команда с большим запасом прочности, у них перебор высококлассных футболистов, хорошая организация. А выделяется, конечно, Мбаппе.

Месси — просто гигант! Практически больше всех забил, думаю, он не сказал последнего слова. Хотя последние игры они провели без колоссального преимущества. В Катаре тоже так было, но там победили. Все ждут повторения финала, но испанцы тоже хороши. В полуфинале они должны сыграть ещё лучше, не думаю, что Ямаль проведёт второй подряд плохой матч. Мне хотелось бы увидеть финал Аргентина — Испания», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

39-летний Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира, на его счету восемь мячей. В полуфиналах ЧМ-2026 Аргентина встретится с Англией, а Франция — с Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.