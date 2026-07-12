Черчесов ответил, следит ли за подготовкой к сезону соперников по РПЛ
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, следит ли за подготовкой к новому сезону соперников по чемпионату России.
«Первые игры на сборах вообще не смотрим, потому что они у них вкатывающие. А в конце сборов уже все наигрывают состав. Сейчас мы будем наблюдать за этим», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Станислава Черчесова заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
В 1-м туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Ахмат» встретится с «Локомотивом». Игра пройдёт 26 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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