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Черчесов ответил, следит ли за подготовкой к сезону соперников по РПЛ

Черчесов ответил, следит ли за подготовкой к сезону соперников по РПЛ
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, следит ли за подготовкой к новому сезону соперников по чемпионату России.

«Первые игры на сборах вообще не смотрим, потому что они у них вкатывающие. А в конце сборов уже все наигрывают состав. Сейчас мы будем наблюдать за этим», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Станислава Черчесова заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

В 1-м туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Ахмат» встретится с «Локомотивом». Игра пройдёт 26 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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25 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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