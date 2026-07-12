Черчесов ответил, следит ли за подготовкой к сезону соперников по РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, следит ли за подготовкой к новому сезону соперников по чемпионату России.

«Первые игры на сборах вообще не смотрим, потому что они у них вкатывающие. А в конце сборов уже все наигрывают состав. Сейчас мы будем наблюдать за этим», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Станислава Черчесова заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

В 1-м туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Ахмат» встретится с «Локомотивом». Игра пройдёт 26 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.