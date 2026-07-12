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«Хочу, чтобы Англия добилась успеха». Холанд — после поражения в 1/4 финала ЧМ-2026

«Хочу, чтобы Англия добилась успеха». Холанд — после поражения в 1/4 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд пожелал успехов национальной команде Англии после поражения от «трёх львов» (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Норвежский форвард родился в английском Лидсе и выступает за «Манчестер Сити».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Конечно, хочу, чтобы Англия добилась успеха. Думаю, в детстве я получил футболку сборной Англии раньше, чем футболку Норвегии. Желаю, чтобы Англия достигла успеха, потому что это прекрасная страна, футболка у неё тоже хорошая», — приводит слова Холанда ESPN.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с Аргентиной 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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