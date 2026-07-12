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Дэвид Джеймс сравнил нынешнюю сборную Аргентины с командой образца ЧМ-2022

Дэвид Джеймс сравнил нынешнюю сборную Аргентины с командой образца ЧМ-2022
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Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс поделился впечатлениями от выступления национальной команды Аргентины в плей-офф чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала мирового первенства аргентинцы со счётом 3:1 переиграли Швейцарию. До того футболисты «альбиселесте» одержали победы над Кабо-Верде (3:2) и Египтом (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Здорово, что у Аргентины было три действительно сложных матча. Они не выглядели той Аргентиной, которую мы видели на прошлом чемпионате мира. Им было трудно пройти дальше.

Не могу сказать, что необходимость перевести игру [с Норвегией] в дополнительное время означает, что мы лучше, чем Аргентина, которой тоже пришлось играть в дополнительное время, но, судя по тому, что мы видели в выступлениях сборной Англии до сих пор, они явно уверены в том, что смогут показать игру, которая позволит им выйти в финал», — приводит слова Джеймса BBC.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Англией. Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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