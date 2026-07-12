Дэвид Джеймс сравнил нынешнюю сборную Аргентины с командой образца ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс поделился впечатлениями от выступления национальной команды Аргентины в плей-офф чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала мирового первенства аргентинцы со счётом 3:1 переиграли Швейцарию. До того футболисты «альбиселесте» одержали победы над Кабо-Верде (3:2) и Египтом (3:2).

«Здорово, что у Аргентины было три действительно сложных матча. Они не выглядели той Аргентиной, которую мы видели на прошлом чемпионате мира. Им было трудно пройти дальше.

Не могу сказать, что необходимость перевести игру [с Норвегией] в дополнительное время означает, что мы лучше, чем Аргентина, которой тоже пришлось играть в дополнительное время, но, судя по тому, что мы видели в выступлениях сборной Англии до сих пор, они явно уверены в том, что смогут показать игру, которая позволит им выйти в финал», — приводит слова Джеймса BBC.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Англией. Матч состоится 15 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.