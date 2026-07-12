Это’О: что ещё должен совершить Мбаппе, чтобы его признали величайшим французским игроком?

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О высказался о капитане сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Что ещё должен совершить Килиан Мбаппе, чтобы его полностью признали лучшим французским игроком своего поколения и даже величайшим французским игроком в истории?» — цитирует Это’О Le Parisien.

Мбаппе является чемпионом мира 2018 года, финалистом турнира 2022 года и лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. На ЧМ-2026 он провёл шесть матчей, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Сборная Франции вышла в полуфинал, где 14 июля встретится с Испанией на стадионе Эй-Ти-энд-Ти в Арлингтоне.