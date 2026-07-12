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Зенит — Црвена Звезда: Роман Вега забил второй гол сине-бело-голубых на 61-й минуте в товарищеском матче

«Зенит» — «Црвена Звезда»: Вега забил второй гол сине-бело-голубых на 61-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Встреча проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». На данный момент счёт 2:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 61'     3:0 Аугусто – 72'     3:1 Абу Фани – 81'    

На 61-й минуте Роман Вега забил второй гол российской команды. На 20-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти и вывел сине-бело-голубых вперёд.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.

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