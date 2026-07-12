Тухель объяснил замену Райса в перерыве матча 1/4 финала ЧМ Норвегия — Англия

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил замену полузащитника своей команды Деклана Райса в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1). Ранее сообщалось, что футболист подхватил кишечную инфекцию перед матчем.

«В перерыве мы приняли решение усилить атаку, внести небольшие изменения в ход игры. Нам нужно было заменить либо Эллиота [Андерсона], либо Деклана, зная, что Деклан испытывал трудности последние три дня, проводя большую часть времени в постели, я понимал, что он не сможет выдержать 90 минут. Была вероятность, что игра затянется на 120 минут, поэтому не хотел тратить впустую ещё одну замену. Решение заключалось в том, чтобы заменить Деклана раньше, чем это было необходимо, просто чтобы сэкономить нам ещё одну замену позже в игре», — приводит слова Тухеля A Bola.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).