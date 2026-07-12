Костромской «Спартак» обыграл «КАМАЗ» в Первой лиге, Амур Калмыков оформил хет-трик

Завершился матч 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались костромской «Спартак» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Олег Гусаков. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Первый гол в матче забил нападающий «Спартака» Амур Калмыков, реализовав пенальти на 24-й минуте. Во втором тайме на 54-й минуте форвард забил свой второй гол. На 64-й минуте Калмыков оформил хет-трик. На 76-й минуте защитник «КАМАЗа» Роман Мануйлов отыграл один мяч.

После первого матча «Спартак» набрал три очка и занимает третье место в таблице Первой лиги. «КАМАЗ» без очков располагается на 17-й строчке.