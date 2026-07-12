«Зенит» — «Црвена Звезда»: Абу Фани забил за сербскую команду на 81-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Встреча проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». На данный момент счёт 3:1 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 81-й минуте Мохаммад Абу Фани забил за сербскую команду. Ранее, на 20-й минуте, Александр Соболев реализовал пенальти и вывел сине-бело-голубых вперёд. На 61-й минуте Роман Вега забил второй гол российской команды. На 74-й минуте Фелипе Аугусто отметился третьим голом «Зенита» в этой встрече.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало— в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.