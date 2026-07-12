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Диалло: игроки Франции не должны получать свидетельства от экс-премьер-министра Испании

Диалло: игроки Франции не должны получать свидетельства от экс-премьер-министра Испании
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло отреагировал на слова бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя об игроках национальной команды. Ранее бывший премьер-министр выступил с речью, в которой сказал, что в сборной Франции нет ни одного французского игрока.

«Высказывания Мариано Рахоя о сборной Франции содержат недопустимые нотки расизма. И они поднимают вопросы о плачевной атмосфере, порождающей подобный смрад.

Наши игроки не должны получать свидетельства о гражданстве от бывшего премьер-министра Испании. Сборная Франции — это команда Франции», — написал Диалло на своей странице в социальной сети Х.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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