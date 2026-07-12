Диалло: игроки Франции не должны получать свидетельства от экс-премьер-министра Испании

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло отреагировал на слова бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя об игроках национальной команды. Ранее бывший премьер-министр выступил с речью, в которой сказал, что в сборной Франции нет ни одного французского игрока.

«Высказывания Мариано Рахоя о сборной Франции содержат недопустимые нотки расизма. И они поднимают вопросы о плачевной атмосфере, порождающей подобный смрад.

Наши игроки не должны получать свидетельства о гражданстве от бывшего премьер-министра Испании. Сборная Франции — это команда Франции», — написал Диалло на своей странице в социальной сети Х.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года 14 июля.