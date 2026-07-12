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«Лацио» интересуется Хамесом Родригесом — Галетти

«Лацио» интересуется Хамесом Родригесом — Галетти
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Римский «Лацио» рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. 35-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Миннесоты Юнайтед» и проявил себя на чемпионате мира 2026 года, сообщает журналист Руди Галетти.

Родригес является капитаном национальной команды и привлёк внимание европейских клубов после ЧМ-2026. До переезда в МЛС колумбиец выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Эвертон», «Олимпиакос» и другие клубы. В составе сборной он остаётся одним из самых опытных игроков, имея за плечами более 100 матчей.

По данным источника, «Лацио» изучает профиль Родригеса наряду с другими кандидатами для усиления атакующей линии в летнее трансферное окно. Итальянский клуб намерен добавить креативности в переднюю линию и рассматривает опытных футболистов, способных немедленно усилить состав.

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