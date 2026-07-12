«Страсбург» объявил о назначении Уго Оливейры главным тренером

«Страсбург» на официальном сайте объявил о назначении Уго Оливейры на пост главного тренера команды. Как сообщается в заявлении клуба, португальский специалист известен приверженностью атакующему и современному футболу, его команды отличаются стремлением владеть инициативой, контролировать мяч и ритм, а также интенсивно прессинговать для быстрого возврата владения.

«Это честь — быть здесь, в Страсбурге, и присоединиться к такому прекрасному проекту, где история и амбиции гармонично сочетаются. Хочу приносить эмоции, создавать воспоминания и отдать всего себя, чтобы помочь клубу продолжать развиваться», — цитирует Оливейру пресс-служба «Страсбурга».

Предыдущим местом работы Оливейры был «Фамаликан», с которым он в минувшем сезоне занял рекордное для клуба пятое место в Примейра-лиге. До этого он на протяжении семи лет входил в штаб Марку Силвы, работая с ним в «Фулхэме», «Эвертоне», «Халл Сити» и «Уотфорде».