Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что сказал Тухель игрокам во время паузы на «водопой» в матче с Норвегией

Стало известно, что сказал Тухель игрокам во время паузы на «водопой» в матче с Норвегией
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к игрокам своей команды во время первой паузы на «водопой» в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Работайте усерднее. Ускорьтесь. Вы статичны. Вы просто стоите на месте. Мне нужна энергия каждого. Это ваш последний шанс. Если мы проиграем, выбываем. Вперёд!» — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тухель объяснил замену Райса в перерыве матча 1/4 финала ЧМ Норвегия — Англия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android