Стало известно, что сказал Тухель игрокам во время паузы на «водопой» в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к игрокам своей команды во время первой паузы на «водопой» в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией (2:1).

«Работайте усерднее. Ускорьтесь. Вы статичны. Вы просто стоите на месте. Мне нужна энергия каждого. Это ваш последний шанс. Если мы проиграем, выбываем. Вперёд!» — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).