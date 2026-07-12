Амур Калмыков из костромского «Спартака» оформил первый хет-трик сезона Первой лиги
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Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков забил три гола в ворота «КАМАЗа» в матче 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Таким образом, он оформил первый хет-трик в новом сезоне Первой лиги.
Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
3 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Калмыков – 24' 2:0 Калмыков – 54' 3:0 Калмыков – 64' 3:1 Мануйлов – 76'
В прошедшем сезоне 32-летний нападающий, выступая за «Спартак» и тульский «Арсенал», забил 15 мячей в Первой лиге, уступив только нападающему «Факела» Белайди Пуси (16) и форварду «Родины» Артёму Максименко (17).
После первого матча «Спартак» набрал три очка и занимает третье место в таблице Первой лиги. «КАМАЗ» без очков располагается на 17-й строчке. На данный момент таблицу возглавляет «Уфа», в активе которой тоже три очка, при этом некоторые команды ещё не сыграли первый матч нового сезона.
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