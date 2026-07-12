Паредес прокомментировал эпизод с Эмболо и красную карточку форварда в матче 1/4 финала ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал красную карточку швейцарского форварда Брила Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между командами. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с Паредесом. К тому моменту форвард уже имел жёлтую карточку — её он получил за фол.

«Не вижу, в чём тут спор. Правила ясны. Игрок соперника имитировал фол, я его не касался. Решение было правильным.

Мы не обращаем внимания на то, что говорят. Разговоры всегда будут, потому что, к сожалению, это часть игры. Стараемся реагировать на поле.

Стараюсь изо всех сил помочь своим товарищам по команде. Мы играем на чемпионате мира, иногда приходится терпеть. Но снова показали свою силу. Мы не можем ожидать, что Лео [Месси] всегда будет тем, кто нас спасёт. У нас есть товарищи по команде, которые тоже справятся с этой задачей, к счастью, они проявляют себя», — приводит слова Паредеса Clarin.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).