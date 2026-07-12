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Александр Соболев: хочу взять Суперкубок, а в будущем — все трофеи в России

Александр Соболев: хочу взять Суперкубок, а в будущем — все трофеи в России
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) и высказался перед игрой со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится 18 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 60'     3:0 Аугусто – 73'     3:1 Абу Фани – 81'    

«Сегодня мы с Аугусто играли в паре. Наверное, лучше спросить у тренерского штаба, как будем в итоге играть. Но это дело привычки — играл и с одним, и с двумя нападающими. Ничего нового — просто подстраиваетесь под друг друга.

Я поспорил с Радимовым, потому что не мог ему отказать. А так я не люблю спорить. Сейчас хочу взять Суперкубок и в будущем забрать все трофеи в России. Надеюсь стать лучшим бомбардиром. Посмотрим по ходу сезона, сколько голов для этого понадобится», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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