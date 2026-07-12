Александр Соболев: хочу взять Суперкубок, а в будущем — все трофеи в России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) и высказался перед игрой со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится 18 июля.

«Сегодня мы с Аугусто играли в паре. Наверное, лучше спросить у тренерского штаба, как будем в итоге играть. Но это дело привычки — играл и с одним, и с двумя нападающими. Ничего нового — просто подстраиваетесь под друг друга.

Я поспорил с Радимовым, потому что не мог ему отказать. А так я не люблю спорить. Сейчас хочу взять Суперкубок и в будущем забрать все трофеи в России. Надеюсь стать лучшим бомбардиром. Посмотрим по ходу сезона, сколько голов для этого понадобится», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.