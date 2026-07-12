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«Немножко голос сорвал». Михаил Кержаков — о поддержке «Зенита» с фанатской трибуны

«Немножко голос сорвал». Михаил Кержаков — о поддержке «Зенита» с фанатской трибуны
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1). Специалист в этой игре поддерживал свою команду с фанатской трибуны.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 60'     3:0 Аугусто – 73'     3:1 Абу Фани – 81'    

— Михаил, шикарный матч с «Црвеной Звездой», который, помимо всего прочего, запомнился грандиозной акцией от фанатов в вашу честь. Какие у вас эмоции по этому поводу?
— Во-первых, хочу поблагодарить фанатов за приглашение на трибуну, для меня впервые такой необычный опыт. Поэтому спасибо им большое за перформанс, очень рад быть там. Попробовал себя в новой роли, немножко голос сорвал. Спросил, как вообще кричать 90 минут, потому что у меня уже через 15 минут голос сел (улыбается).

— Расскажите, каково это наблюдать за матчем с трибуны. И вообще реально ли это?
— Я практически не смотрел, потому что полубоком стоял. Если честно, волновался, думал, как бы не перепутать слова. Поэтому футбол не удалось посмотреть.

— А какая вам роль была отведена на трибуне? Вы заряжали фанатов?
— Я заряжал, но спасибо заводящему за то, что меня направлял. Без него бы не справился.

— Если всё-таки вернуться к матчу, какие у вас мысли по нему?
— Счёт понравился. Понятно, что это спарринг, пускай и с таким сильным соперником, но мне сложно сказать по горячим следам. Что-то получалось, что-то — нет. Когда разберём, будет более понятно.

— Можете ли вы сейчас сделать предварительные выводы о готовности вратарей «Зенита» к новому сезону? Всё-таки не так много времени осталось до битвы со «Спартаком». Как думаете, готов наш вратарский цех?
— Я уверен в этом. Конечно! — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба с берегов Невы.

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