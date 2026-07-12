Родри — о Ямале: ему нужно немного успокоить нервы и желание проявить себя

Полузащитник сборной Испании Родри высказался о партнёре по команде Ламине Ямале. По мнению хавбека, 18‑летнему вингеру «Барселоны» со временем предстоит лучше понимать ход матча, что естественно для его возраста.

«Ему нужно немного успокоить нервы, которые он иногда испытывает, это желание проявить себя. Он невероятный игрок, которому ещё предстоит прогрессировать, чтобы понимать ход матча — это нормально в его возрасте», — цитирует Родри beIN SPORTS.

Ямаль в текущем сезоне стал лучшим бомбардиром «Барселоны» с 24 голами и 17 голевыми передачами во всех турнирах. На чемпионате мира 2026 года он провёл шесть матчей и забил один гол. Сборная Испании вышла в полуфинал, где 14 июля встретится с Францией в Арлингтоне.