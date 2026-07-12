Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какие сборные поддерживал на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«На ЧМ я особо ни за кого не болею — болею за красивый футбол. Поддерживал аутсайдеров, например, Норвегию. Думаю, что в финале будут Аргентина и Франция.

Не очень понимаю эти паузы на «водопой». Хотя они не на водопой даже — это рекламные паузы. Не знаю, какая там погода на ЧМ. Если +40°C, такая пауза нужна. Даже сегодня нам было тяжело играть в +27°C — душновато», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии уступила Англии (1:2) и выбыла из турнира. В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с Аргентиной, а Франция — с Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.