Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев рассказал, какие сборные поддерживал на чемпионате мира

Александр Соболев рассказал, какие сборные поддерживал на чемпионате мира
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какие сборные поддерживал на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«На ЧМ я особо ни за кого не болею — болею за красивый футбол. Поддерживал аутсайдеров, например, Норвегию. Думаю, что в финале будут Аргентина и Франция.

Не очень понимаю эти паузы на «водопой». Хотя они не на водопой даже — это рекламные паузы. Не знаю, какая там погода на ЧМ. Если +40°C, такая пауза нужна. Даже сегодня нам было тяжело играть в +27°C — душновато», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии уступила Англии (1:2) и выбыла из турнира. В полуфинале команда Томаса Тухеля встретится с Аргентиной, а Франция — с Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Норвегию на ЧМ-2026 мы запомним надолго. И следующая цель этому составу по силам
Норвегию на ЧМ-2026 мы запомним надолго. И следующая цель этому составу по силам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android