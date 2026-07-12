Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно победы своей команды в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:1).

«Самое важное, что никто не получил травму. Тренируемся много, целенаправленно к матчам не готовимся. Игра получилась хорошая, много единоборств, хорошее движение. Были и хорошие действия со стороны нашей команды, и ошибки, над которыми нужно работать. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нашу команду. Потрясающе играть в такой атмосфере», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.