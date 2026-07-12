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Семак: мы только за, если Соболев и Аугусто станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун

Семак: мы только за, если Соболев и Аугусто станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) высказался об игровых позициях нападающих Александра Соболева и Фелипе Аугусто, а также сравнил их с экс-футболистами сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 60'     3:0 Аугусто – 73'     3:1 Абу Фани – 81'    

«Аугусто — игрок, который номинально может играть на трёх позициях. Сегодня он вышел на позиции второго форварда — опция такая есть. Посмотрим, кто будет лучше готов в определённый день. Если будут готовы оба наших нападающих, могут, конечно, играть вместе. Мы только за, если они с Соболевым станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

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