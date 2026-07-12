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Овечкин дебютировал в уличном футболе, команда «Кино Черти» выиграла Кубок улиц

Овечкин дебютировал в уличном футболе, команда «Кино Черти» выиграла Кубок улиц
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В Москве состоялись матчи любительского Кубка улиц по футболу. В четвертьфиналы турнира вышли четыре любительские команды, прошедшие отбор, а также четыре коллектива, выбывшие из борьбы в турнире. Победителями стала команда «Кино Черти», которая в финале одержала трудовую победу над командой экс-форварда «Краснодара» Фёдора Смолова со счётом 2:0. Победный гол забил Даниил Тюменцев.

Легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам Александр Овечкин сыграл в составе команды «Игроки Планеты Земля». Хоккеист отыграл пять минут и успел нанести один удар по воротам.

Результаты матчей:

1/4 финала:

CSKA Family – «Кореша» — 1:0;
«Кино Черти» — «САР-Арарат» — 3:2;
Smol Squad – «Варанела» — 3:1;
«Игроки Планеты Земля» — Vibe — 2:5.

1/2 финала:

CSKA Family – «Кино Черти» — 1:3;
Smol Squad – Vibe — 2:1.

Финал:

«Кино Черти» — Smol Squad — 2:0.

Плей-офф турнира пройдёт 18-19 июля. В субботу, 18 июля, сыграют «Союз Чемпионов» – «Амкал» и 2DROTS — CTRL+V. Матчи пройдут в 16:30 и 18:15 мск.

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