Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) поделился информацией о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева.
«Дивеев присоединился позже к команде. Физиологически ему немножко нужно набирать форму. Плюс небольшие мышечные проблемы, которые у него были, не позволили ему сыграть в товарищеских матчах», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.
- 12 июля 2026
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