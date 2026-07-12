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Руни: Месси порой становится слабым местом сборной Аргентины при игре в обороне

Руни: Месси порой становится слабым местом сборной Аргентины при игре в обороне
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, каким образом нападающий сборной Аргентины Лионель Месси компенсирует недостаток игры в обороне.

«Месси порой становится слабым местом сборной Аргентины при игре в обороне. Он не бежит назад, но всё равно порой здорово отрабатывает, это чем-то похоже на Джуда Беллингема. Сильная сторона Месси — умение принимать правильные и своевременные решения: он наиболее активно включается в игру в ключевые моменты, действуя грамотно. Главные качества Месси — сосредоточенность и сыгранность с коллективом: в таком случае партнёры по команде могут занять ту позицию, на которой ты обычно не играешь», — приводит слова Руни BBC.

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