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Галактионов высказался об игре Джикии за «Локомотив» в товарищеском матче со «Спартаком»

Галактионов высказался об игре Джикии за «Локомотив» в товарищеском матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре защитника своей команды Георгия Джикии в товарищеском матче со «Спартаком» (2:0). Футболист вышел на поле на 77-й минуте, заменив защитника Жерзино Ньямси.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

— Джикия вышел в футболке «Локомотива» в матче со «Спартаком» — для многих это было непривычно. В каких компонентах Георгий напрямую может помочь вашей команде?
— Во всех. Это опытный игрок, высококвалифицированный футболист, который не нуждается в представлении. Понятно, что был определённый простой в игровой практике, в подготовительном этапе. Необходимо форму набирать, но потихоньку это делает. Мы мониторим его функциональное состояние, даём ему дозированное игровое время. Он утром сыграл около 70 минут против «Акрона», вечером вышел на замену в более стрессовой игре. Всё идёт шаг за шагом. Он подсказывает нашим ребятам, привносит определённое спокойствие при игре в обороне. Это то, что нам необходимо, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. В составе «Спартака» футболист стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

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